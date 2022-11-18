Не встановлено екіпаж, який стріляв по МН17: Чи підуть під суд ще 120 людей, пояснив експерт

18 листопада 2022, 16:08

Не встановлено екіпаж, який стріляв по МН17: Чи підуть під суд ще 120 людей, пояснив експерт

Рішення Гаазького суду є проміжним. І Міжнародній слідчій групі необхідно продовжувати слідство, оскільки до відповідальності не притягнуто всіх причетних. Про це на брифінгу повідомив експерт з національного та міжнародного кримінального права, заступник генпрокурора України у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов.

«Оскільки особи, командний ланцюжок, причетний до переміщення "Бука" на територію України, зокрема екіпаж, який відкривав вогонь - не встановлені», — пояснив Мамедов.

Експерт наголосив, що рішення про переміщення такої зброї ухвалюється керівництвом країни. Не виключено, що було залучено й президента РФ, й міністра оборони РФ.

Також Мамедов прокоментував інформацію про ще 120 можливих фігурантів справи MH17.

«Щодо кожного фігуранта кримінального провадження, яке знаходиться і в Україні, і яке провадиться спільно з Міжнародною слідчою групою, ретельно проводиться перевірка», — зазначив він.

За словами експерта, якщо будуть достатні докази, то ці особи постануть перед судом.

17 листопада суд у Гаазі виніс вердикт у справі про катастрофу «Боїнга» МН17 Малайзійських авіаліній. Слідство шукало винних у смерті 298 пасажирів, серед яких було 80 дітей, вісім років та чотири місяці. Хто ж винен у катастрофі, про яке покарання мова, та яких ще висновків дійшов суд — дізнайтеся з матеріалу «Новин Донбасу».

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