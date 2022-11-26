Обстрелы Донетчины: В Бахмуте и Краматорске есть раненые

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, трое гражданских пострадали в Бахмуте, один — в Краматорске.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1223 мирных жителя. 2638 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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