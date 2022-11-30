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У Донецькій області зростає кількість населення

30 листопада 2022, 15:41

У Донецькій області зростає кількість населення

На Донеччині збільшується кількість населення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу.

Кириленко нагадав, що фактично на момент оголошення обов'язкової евакуації три чверті мешканців залишили область. Водночас частина людей, які евакуювалися, повернулися. На це вплинули різні чинники, зокрема відновлення газопостачання, мереж електропостачання у віддалених від фронту громадах.

«Якщо я називав цифру близько 350 тисяч на момент початку проведення обов'язкової евакуації, то зараз завдяки містам, що віддалені від лінії фронту, кількість населення області збільшується», — сказав очільник області.

За його словами, населенню прифронтових громад влада дає можливість не тільки евакуюватися, а й пропонує розміщення — в інших регіонах України. Також людей тимчасово вивозять углиб області.

«Обов'язкова евакуація працює. Яка б кількість людей не була — їх обов'язково, за їхнім бажанням, евакуюють. Насамперед із прифронтових населених пунктів», — резюмував Кириленко.

Також він наголосив, що на деокупованих територіях відбувається відновлення життєзабезпечення.

Нагадаємо, у Донецькій області є міста, де неможливо відновити електро- та газопостачання.

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