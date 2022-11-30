НАТО может производить оружие советского образца для Украины

НАТО может инвестировать в производство систем вооружений времен Советского Союза, которые используются в Украине. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.



По его словам, Североатлантический альянс рассматривает все варианты, чтобы убедиться в том, что Украина получит то, что ей нужно и будет максимально эффективно для нее.



Речь идет о некоторых системах времен СССР, которые были на вооружении десятилетиями, и обеспечении боеприпасов для этих систем.



«‎В некоторых случаях для этого может понадобиться производство того, что уже давно не производилось»‎, — уточнил Блинкен.



27 ноября «T‎he New York Times» сообщила, что НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства снарядов времен СССР для артиллерийского вооружения Украины, которое до сих пор остается в значительной степени советского образца.

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте союзники объявили о дополнительных взносах в пакет всеобъемлющей помощи НАТО Украине.



США предоставляют Украине еще 25 миллионов долларов в качестве помощи на предстоящий зимний период.



Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что она работает с государствами-членами Европейского союза с целью предоставления Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно до окончания войны.