НАТО може виробляти зброю радянського зразка для України

НАТО може інвестувати у виробництво систем озброєнь часів Радянського Союзу, які використовуються в Україні. Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.



За його словами, Північноатлантичний альянс розглядає всі варіанти, щоб переконатися, що Україна отримає те, що їй потрібно і буде максимально ефективно для неї.



Йдеться про деякі системи часів СРСР, які були на озброєнні десятиліттями, та забезпечення боєприпасів для цих систем.



«У деяких випадках для цього може знадобитися виробництво того, що вже давно не вироблялося», — уточнив Блінкен.



27 листопада «The New York Times» повідомила, що НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії для відновлення виробництва снарядів часів СРСР для артилерійського озброєння України, яке досі залишається значною мірою радянського зразка.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті союзники оголосили про додаткові внески до пакету всеосяжної допомоги НАТО Україні.



США надають Україні ще 25 мільйонів доларів як допомогу на майбутній зимовий період.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн говорить про те, що вона працює з державами-членами Європейського Союзу з метою надання Україні 1,5 мільярда євро щомісяця до закінчення війни.