В «ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибших и раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в результате обстрела погибли четыре человека в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2005 года рождения, в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Александровке.



Также сообщается, что повреждены 42 домостроения в Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки и Александровке, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории в Луганской обасти, по данным «народной милиции ЛНР» за минувшие сутки от обстрелов погибли 7 человек, 27 получили ранения в Алчевске. Там были повреждены учебные корпуса, общежития и библиотека «Донбасского государственного технического института», ресторан «Кругозор» и 5 жилых домов. Ранее в «ЛНР» заявляли о 10 погибших в результате обстрела Алчевска.



В населенном пункте врубовка ранения получили три мирных жителя 1982, 1986 и 1993 годов рождения.



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