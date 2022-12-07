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Це неможливо приховати: Арестович прокоментував обстріл Донецька

07 грудня 2022, 10:52

Це неможливо приховати: Арестович прокоментував обстріл Донецька

Російські та прокремлівські пабліки поширили інформацію про те, що ЗСУ нібито причетні до обстрілу житлових кварталів у центрі окупованого Донецька. Однак це не відповідає дійсності. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович наголосив, що ЗСУ не стріляють по житлових кварталах та ринках.

«У нас не вистачає можливостей відпрацьовувати військові цілі… Знову ж таки, там наші громадяни — навіщо ми стрілятимемо по них? Я можу допустити якісь промахи. Тому що снаряди різної якості бувають: вони можуть зійти з території та впасти не там, де ми чекали. Але вогонь по центру міста... ЗСУ... Для чого? Що це дає, окрім того, що до тебе приїде українська військова прокуратура», — сказав він.

Радник Офісу президента пояснив, що це неможливо приховати.

«Якщо якийсь ідіот надасть наказ, стріляймо по центру Донецька — то це не про нас. Навіть якби знайшлися якісь маніяки, які б бажали туди стріляти, це дуже швидко розкрилося б, спливло та було б покарано», — повідомив він.

Нагадаємо, угруповання «ДНР» заявило про обстріл центру Донецька 6 грудня. Зазначається, що через обстріл у Ворошилівському районі загинули мирні жителі, також є поранені, зокрема підлітки.

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