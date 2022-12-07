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Подоляк: Своїми заявами Путін зафіксував власний військовий злочин

07 грудня 2022, 20:59

Подоляк: Своїми заявами Путін зафіксував власний військовий злочин

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви глави РФ Володимира Путіна, який, зокрема, назвав Азовське море «внутрішнім морем Росії» та заявив про «появу нових територій» у результаті «спецоперації».

«Офіційна реакція така: Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Окуповані території не є надбанням РФ. Просто людина має певні ілюзії досі, і тому вона продовжує наполягати на тому, що вона прийшла в іншу країну вбивати людей і таким чином вирішила якісь свої питання, які вона сама собі і поставила», — сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, своїми заявами Путін зафіксував, що немає жодної іншої мети в цій «операції», крім однієї — щоб «зайти в Україну, убити людей — цивільних насамперед і військових — забрати левову частку території та продовжити геноцид української держави як такої».

Подоляк підкреслив, що таким чином Путін зізнався у скоєнні навмисного військового злочину.

«Він цю мету сьогодні остаточно зафіксував, і таким чином зафіксував, що це абсолютно чітка позиція щодо навмисного порушення міжнародного права, міжнародного мандату як такого, Статуту ООН як такого. Тобто ця людина щойно у прямому ефірі зафіксувала конкретний навмисний злочин військовий, а також проти людяності», — зазначив радник голови ОП.

При цьому він додав, що зараз триває поступовий процес деблокади тимчасово захоплених РФ територій, зокрема і тих, які Україна втрачала з 2014 року.

7 грудня в ході онлайн-зустрічі з членами Ради з прав людини при президенті Росії глава РФ Володимир Путін заявив, що «спеціальна військова операція» в Україні може стати «тривалим процесом».

Путін також заявив, що 150 тисяч мобілізованих росіян перебувають на полігонах та у навчальних центрах Міноборони РФ – це так званий бойовий резерв. А нову хвилю мобілізації в Росії проводити «немає сенсу».

Крім того, Путін заявив, що у світі наростає загроза ядерної війни, а РФ нібито розглядає ядерну зброю як засіб захисту.

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