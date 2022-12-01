Франция начала работу по созданию спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине

Франция начала работу по созданию специального трибунала для преступления российской агрессии в Украине. Для этого привлекли европейских и украинских представителей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.



В МИД отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.



«О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что посол по особым поручениям Антон Кориневич недавно посетил МИД Франции и обсудил вопросы создания спецтрибунала.



В сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.