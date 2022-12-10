Главные события в оккупации 10 декабря

Общество



В середине мая с территории завода «Азовсталь» якобы вышли 2439 защитников Мариуполя. Такие цифры давала российская сторона. Через две недели Владимир Зеленский заявил, что в плен попали более двух с половиной тысяч человек. За шесть месяцев результатом непростых переговоров стало около десяти обменов пленными. Сколько же удалось вернуть защитников Мариуполя?



В Мариуполе подростки подорвались на снаряде.



Каждый день российские оккупационные «власти» уничтожают минимум одну многоэтажку в Мариуполе, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



В Крыму в поселке городского типа Советское утром горели казармы, где были размещены несколько сотен мобилизованных. Утверждается, что погибли два человека, причина — неосторожное обращение с огнем. Сейчас якобы все военнослужащие — около 200 человек — размещены в другом помещении.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории открывают российский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.



Права человека

Согласно данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, оккупанты удерживают в колонии в Еленовке Донецкой области 150 украинцев.



Боевые действия



Оккупированный Донецк днем попал под мощный обстрел, пострадала женщина. Очевидцы сообщают о «прилетах» на территориях ТЦ «Континент» и ТРЦ «Green Plaza». Пострадал и Южный автовокзал. Также повреждено здание планетария.



В оккупированном Крыму есть десять действующих военных аэродромов и два авиазавода. К такому выводу пришли журналисты, которые проанализировали спутниковые снимки Planet Labs.

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