Лікарі дістали з шийного хребця Рогозіна уламок боєприпасу

Екс-главу «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна прооперували у Москві. Як повідомлялося, 22 грудня він потрапив під обстрілу Донецьку.



Російське агентство «Інтерфакс» повідомляє, що Рогозіну провели «складну операцію з вилучення осколка боєприпасу з району шийного хребця». За словами співрозмовника агентства, «операція пройшла успішно, Рогозін йде на поправку».



Через складність поранення лікарі Донецька та Ростова не зважилися на операцію. Днями Рогозіна перевезли в один із госпіталів Московського регіону.



21 грудня було обстріляно донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження. 22 грудня Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу. Загалом ішлося про двох загиблих і сімох поранених.



Раніше повідомлялося, що екс-глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови і проникне осколкове поранення сідниць.