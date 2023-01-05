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Встать на ноги и «‎отомстить»‎ за удар по Макеевке: Пушилин приехал к раненым военным РФ в больницу

05 января 2023, 00:07

Встать на ноги и «‎отомстить»‎ за удар по Макеевке: Пушилин приехал к раненым военным РФ в больницу

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин показал двух российских военных, раненых в результате удара по базе оккупантов в Макеевке. На видео он посетил военный госпиталь, расположенный на оккупированной территории Донецкой области. До этого, по его словам, он побывал в больницах Ростовской области (РФ), где также встретился с ранеными.

Вместе с Пушилиным раненых посетили замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Неоднократно в видео повторялся тезис о необходимости «‎отомстить»‎. Пушилин заявил выжившим оккупантам, что их нужно ‎«‎доукомплектовать» и отправить «‎отомстить»‎.

Губернатор Самарской области, который также общался с выжившими оккупантами, заявил об их «‎победном настрое» и необходимости «‎отомстить»‎.

По словам Пушилина во временно оккупированной Донецкой области осталось только три раненных в Макеевке, остальные перевезены в Ростовскую область. Сколько точно пострадавших вывезено в Россию, он не уточнил.

Таким образом подтверждается информация о том, что военных РФ, оставшихся в живых после удара по ПТУ, собираются отправить на передовую.

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек. По состоянию на утро 3 января разбор завалов продолжался.

 

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