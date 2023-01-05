Встати на ноги та «помститися» за удар по Макіївці: Пушилін приїхав до поранених військових РФ у лікарню

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін показав двох російських військових, поранених внаслідок удару по базі окупантів у Макіївці. На відео він відвідав військовий шпиталь, розташований на окупованій території Донецької області. До цього, за його словами, він побував у лікарнях Ростовської області (РФ), де також зустрівся із пораненими.



Разом із Пушиліним поранених відвідали заступник міністра оборони РФ Віктор Горьомикін та губернатор Самарської області Дмитро Азаров.



Неодноразово у відео повторювалася теза про необхідність «мститися». Пушилін заявив окупантам, які вижили, що їх потрібно «доукомплектувати» і відправити «помститися».



Губернатор Самарської області, який також спілкувався з окупантами, які вижили, заявив про їх «переможний настрій» і необхідність «помститися».



За словами Пушиліна, у тимчасово окупованій Донецькій області залишилося лише троє поранених у Макіївці, решту перевезено до Ростовської області. Скільки точно постраждалих вивезено до Росії, він не уточнив.



Таким чином підтверджується інформація про те, що військових РФ, які залишилися живими після удару по ПТУ, збираються відправити на передову.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах кажуть, що кількість загиблих та поранених може сягати 600-700 осіб. Станом на ранок 3 січня розбір завалів продовжувався.