Пригожин пообещал освободить «‎вагнеровеца»‎, осужденного за убийство своей бабушки

Владелец частной военной компании «‎Вагнера» Евгений Пригожин ‎пообещал освободить заключенного, воевавшего против Украины на стороне России, который убил свою бабушку. Об этом пишет в Telegram «‎Агентство. Новости»‎.



Сообщается, что Пригожин посетил заключенных, которые получили ранения в Украине, и пообещал им свободу. Видео встречи опубликовало информационное агентство РИА «‎ФАН», которое связывают с бизнесменом Пригожиным.



Журналисты установили личности нескольких завербованных в ЧВК «‎Вагнера». Среди них — Дмитрий Карягин, убивший молотком свою 87-летнюю бабушку, ветерана Второй мировой войны, в 2014 году в Казани (РФ). В июне 2016 года мужчина был приговорен к 14,5 годам строго режима.



Согласно материалам дела, Карягин уговорил пенсионерку продать квартиру за 820 тысяч рублей, а потом убил ударом молотка в гараже. Родственникам мужчина сказал, что бабушка уехала в Украину. Об убийстве женщины стало известно только через год.



Также журналисты установили личности еще нескольких «‎вагнеровцев» на видео с Пригожиным‎:

Даниил Савельев, дважды судимый за разбой (в 2015 и 2019 годах). В 2019 его приговорили к шести годам лишения свободы.

Виктор Варнаков из Кирова, дважды приговоренный за мошенничество, в том числе к 13 годам колонии в 2017 году.

Евгений Рубежанский из Шахтерска (Украина, Донецкая область), несколько раз судимый в Украине, в том числе за кражу в 2006 году.

Владимир Ряшенцев, его в 2015 году приговорили к 2,5 годам колонии за кражу четырех велосипедов.

Александр Кобченко, судимый за кражу.

Журналисты опознали нескольких осужденных, о снятии судимостей с которых заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Среди них люди, получившие сроки за убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина.

Ранее сообщалось, что с первой группы завербованных заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК «Вагнер», сняли судимости после завершения полугодового контракта. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.



Также Пригожин предлагал завербованным заключенным, которые получили тяжелые ранения, потеряли конечности, на войне против Украины, оставаться в его группировке.



По информации Reuters, основатель ЧВК «Вагнера» хочет контролировать шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город.