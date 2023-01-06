Пригожин пообіцяв звільнити «вагнеровеца», засудженого за вбивство своєї бабусі

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин пообіцяв звільнити ув'язненого, що воював проти України на боці Росії, який убив свою бабусю. Про це пише в Telegram «Агентство. Новини».

Повідомляється, що Пригожин відвідав ув'язнених, які зазнали поранень в Україні, і пообіцяв їм свободу. Відео зустрічі опублікувало інформаційне агентство РІА «ФАН», яке пов'язують із бізнесменом Пригожіним.



Журналісти встановили особи кількох завербованих у ПВК «Вагнера». Серед них Дмитро Карягін, який вбив молотком свою 87-річну бабусю, ветерана Другої світової війни, у 2014 році в Казані (РФ). У червні 2016 року чоловіка було засуджено до 14,5 років суворого режиму.



Згідно з матеріалами справи, Карягін умовив пенсіонерку продати квартиру за 820 тисяч рублів, а потім убив ударом молотка у гаражі. Родичам чоловік сказав, що бабуся поїхала до України. Про вбивство жінки стало відомо лише через рік.



Також журналісти встановили особи ще кількох «вагнерівців» на відео з Пригожиним:

Данило Савельєв, двічі судимий за розбій (у 2015 та 2019 роках). У 2019 році його засудили до шести років позбавлення волі.

Віктор Варнаков із Кірова, двічі засуджений за шахрайство, зокрема до 13 років колонії у 2017 році.

Євген Рубіжанський із Шахтарська (Україна, Донецька область), кілька разів судимий в Україні, зокрема за крадіжку у 2006 році.

Володимир Ряшенцев, його у 2015 році засудили до 2,5 років колонії за крадіжку чотирьох велосипедів.

Олександр Кобченко, засуджений за крадіжку.

Журналісти впізнали кількох засуджених, про зняття судимостей з яких заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Серед них люди, які отримали терміни за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання й виробництво амфетаміну.



Раніше повідомлялося, що з першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після завершення піврічного контракту. Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин.



Також Пригожин пропонував завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні.



За інформацією Reuters, засновник ПВК «Вагнера» хоче контролювати шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ так важливо взяти саме це українське місто.