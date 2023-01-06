Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Пригожин пообіцяв звільнити «вагнеровеца», засудженого за вбивство своєї бабусі

06 січня 2023, 17:48

Пригожин пообіцяв звільнити «вагнеровеца», засудженого за вбивство своєї бабусі

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин пообіцяв звільнити ув'язненого, що воював проти України на боці Росії, який убив свою бабусю. Про це пише в Telegram «Агентство. Новини».

Повідомляється, що Пригожин відвідав ув'язнених, які зазнали поранень в Україні, і пообіцяв їм свободу. Відео зустрічі опублікувало інформаційне агентство РІА «ФАН», яке пов'язують із бізнесменом Пригожіним.

Журналісти встановили особи кількох завербованих у ПВК «Вагнера». Серед них Дмитро Карягін, який вбив молотком свою 87-річну бабусю, ветерана Другої світової війни, у 2014 році в Казані (РФ). У червні 2016 року чоловіка було засуджено до 14,5 років суворого режиму.

Згідно з матеріалами справи, Карягін умовив пенсіонерку продати квартиру за 820 тисяч рублів, а потім убив ударом молотка у гаражі. Родичам чоловік сказав, що бабуся поїхала до України. Про вбивство жінки стало відомо лише через рік.

Також журналісти встановили особи ще кількох «вагнерівців» на відео з Пригожиним:

  • Данило Савельєв, двічі судимий за розбій (у 2015 та 2019 роках). У 2019 році його засудили до шести років позбавлення волі.
  • Віктор Варнаков із Кірова, двічі засуджений за шахрайство, зокрема до 13 років колонії у 2017 році.
  • Євген Рубіжанський із Шахтарська (Україна, Донецька область), кілька разів судимий в Україні, зокрема за крадіжку у 2006 році.
  • Володимир Ряшенцев, його у 2015 році засудили до 2,5 років колонії за крадіжку чотирьох велосипедів.
  • Олександр Кобченко, засуджений за крадіжку.

Журналісти впізнали кількох засуджених, про зняття судимостей з яких заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Серед них люди, які отримали терміни за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання й виробництво амфетаміну.

Раніше повідомлялося, що з першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після завершення піврічного контракту. Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин.

Також Пригожин пропонував завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні.

За інформацією Reuters, засновник ПВК «Вагнера» хоче контролювати шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ так важливо взяти саме це українське місто.

Ще за темою

Люди
Євген Пригожин
Організації
ПВК «Вагнера»
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:47
Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ►
12:59
У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна у Міському саду
11:54
В уряді закликали не відвідувати храми на ТОТ через можливі теракти РФ
10:33
У РФ пообіцяли відновити автодорожню частину Кримського мосту в березні
09:20
«ДНР» повідомила про поранення двох цивільних
23:38
Головні події в окупації 5 січня
19:13
«ЛНР»: Рятувальники витягли з-під завалів будівлі лікарні у Первомайську тіло жінки
17:03
Багато порожнього житла. Окупанти не будуватимуть нових багатоповерхівок у Шахтарську
16:18
«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку
15:47
Одна людина за два тижні: Окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці
15:46
Окупанти вивозять награбоване в Маріуполі до Таганрогу — ЦНС
12:19
Житель Донецька показав ціни на продукти в супермаркеті
09:27
Окупанти «закрили» Титарівку, шукають там тих хто співпрацює із ЗСУ — Луганська ОВА
08:21
У Донецьку одна людина загинула, ще одну поранено — на зупинці
23:21
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
Всі новини
19:22
Десятки поранених військових РФ — ЗСУ завдали удару по базі окупантів неподалік від Криму
18:47
Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ►
18:43
«Різдвяне перемир'я» Путіна на Луганщині: працює артилерія, місцеві жителі сидять у підвалах
17:48
Пригожин пообіцяв звільнити «вагнеровеца», засудженого за вбивство своєї бабусі
17:27
Частину поранених у Макіївці російських військових перевели до госпіталю у Самарі
16:57
РФ використовує розвідувальні безпілотники для скидання уламкових боєприпасів - Павлюк
16:56
В Азовському та Чорному морях РФ тримає на чергуванні три кораблі без «Калібрів»
16:36
З 2014 року: У Міноборони нагадали про всі спроби перемир'я
16:16
У РНБО на 2023 рік спрогнозували наступальну війну ЗСУ
16:10
Енергетики повернули світло для 40 тисяч сімей на Донеччині — ДТЕК
16:08
У Ростові ФСБ РФ затримала трьох осіб. Їх звинувачують у намірі підпалити військкомат
15:57
На залізничних вокзалах України з'являться безкоштовні станції зарядки гаджетів
15:39
З якими питаннями переселенці телефонували на гарячу лінію, повідомили в Мінреінтеграції
15:37
Здавали позиції ЗСУ у Донецькій області: двох інформаторів засуджено до позбавлення волі
15:25
У будинку призначеного окупантами «губернатора» Херсонської області Сальдо пройшли обшуки
Всі новини
ВІДЕО
Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ► Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї: що відомо ►
06 січня, 18:47
Херсон. Фото: Telegram Ранкові вибухи в Херсоні: На місці «прильоту» почалася пожежа
06 січня, 09:38
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ► Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
04 січня, 23:21

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама