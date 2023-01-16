Ахметов після продажу Мудрика у «Челсі» заявив про виділення мільярда гривень на допомогу захисникам Маріуполя

Бізнесмен та президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов оголосив про запуск проекту «Серце Азовсталі» — для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих військових із бюджетом у 1 мільярд гривень (понад 25 мільйонів євро).



Про це говориться в заяві Ахметова за підсумками продажу півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика в лондонський «Челсі».



Сума трансферу склала 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено у якості бонусів.



«Насамперед я хочу подякувати всьому цивілізованому світу за допомогу Україні. Завдяки українській армії, українському народу та величезній підтримці всього цивілізованого світу ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Тільки разом ми переможемо зло, що прийшло до нашого дому», — заявив Ахметов.



«З одного боку, я радий за Михайла й пишаюся ним. Цей хлопець власним прикладом довів, що неможливе може стати можливим завдяки таланту та праці. Я абсолютно впевнений, що яскравій, гарній грі Михайла аплодуватиме вся Європа. З іншого боку, я ніколи не приховував, що моя мрія — вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату й завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас Російською Федерацією», — розповів Ахметов.



Він висловив переконання, «що ми переможемо». «І зіграємо товариський матч з Челсі на Донбас Арені в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день», — підкреслив президент «Шахтаря».



«Саме тому я ухвалив рішення про запуск проєкту «Серце «Азовсталі» — для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів. Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності в стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість Перемоги України», — зазначив Ахметов.



За словами бізнесмена, сьогодні він виділяє 1 мільярд гривень «на допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім'ям». Він уточнив, що ці гроші «будуть спрямовані на різні потреби — від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів».



«Для дотримання принципів прозорості буде сформовано професійну, незалежну команду, яка взаємодіятиме із захисниками «Азовсталі», їхніми сім’ями, патронажними службами, волонтерам», — запевнив Ахметов.