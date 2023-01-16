Обстрел Донецка: из-под завалов извлечен погибший мужчина

Разбор завалов ТЦ в Донецке. Фото: «‎МЧС ДНР»

Во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича из-под завалов разрушенного снарядом торгового центра извлечено тело погибшего 64-летнего мужчины. Об этом сообщает спасательное ведомство группировки «‎ДНР».





Утром 16 января в группировке «ДНР» сообщили о попаданиях снарядов в здание торгового центра на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО. Сообщалось о четверых пострадавших.



При обстреле удар был нанесен и по ликеро-водочному заводу, который располагается через дорогу от разрушенного ТЦ. О том, использовался ли ликеро-водочный завод как склад или месторасположение российских военных, неизвестно.

14 января по улице Воровского в Ясиноватой ранена женщина 1946 года рождения.



12 января три человека пострадали при обстреле в Ленинском районе Донецка.



11 января сообщалось, что на подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины за сутки погиб один мужчина — в Кировском районе Донецка.