Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка

Розбір завалів ТЦ у Львові. Фото: «‎МНС ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку на проспекті Ілліча з-під завалів зруйнованого снарядом торгового центру вилучено тіло загиблого 64-річного чоловіка. Про це повідомляє рятувальне відомство угруповання «ДНР».





Вранці 16 січня в угрупуванні «ДНР» повідомили про попадання снарядів у будівлю торговельного центру на проспекті Ілліча, 82 та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.



При обстрілі удару було завдано і по лікеро-горілчаному заводу, який розташовується через дорогу від зруйнованого ТЦ. Про те, чи використовувався лікеро-горілчаний завод як склад чи місцерозташування російських військових, невідомо.



14 січня по вулиці Воровського в Ясинуватій поранено жінку 1946 року народження.



12 січня троє людей постраждали під час обстрілу в Ленінському районі Донецька.



11 січня повідомлялося, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» частини Донеччини за добу загинув один чоловік у Кіровському районі Донецька.