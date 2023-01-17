Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді».



За словами Нікіфорова, керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушек підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.



Сьогодні вранці Арестович написав заяву про звільнення.

Арестович в ефірі «Фейгін Live» 14 січня заявив, що російська ракета могла впасти на житловий будинок у Дніпрі після її збиття українською системою ППО.



Його заяву одразу розтиражували російські пропагандисти. Версію про збиття російської ракети довелося спростовувати командуванню Повітряних сил ЗСУ.



У понеділок Арестович вибачився за свої слова. Він визнав помилку, але натомість заявив, що не вибачатиметься перед тими, «хто крутив політтехнології, та ще спільно з російською стороною».



Внаслідок влучення російської ракети до будинку в Дніпрі загинули 44 людини, травмовано 79 осіб. Врятовано 39 осіб, розбір завалів завершено.