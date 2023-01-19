Шукають дезертирів — Гайдай про закриття Сєвєродонецька росіянами

Слідом за Рубіжним та Лисичанськом російські війська закривають в'їзд та виїзд до Сєвєродонецька. Про це розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону 19 січня.



За його словами, у закритих містах Луганської області російські військові шукають своїх дезертирів.



Гайдай також розповів про те, як окупаційна влада ремонтує будинки і справляється з наданням комунальних послуг у захоплених містах.



«‎Вікна не за розміром і вода по коліно: у Сєвєродонецьку окупанти включили опалення в одному з будинків і дев'ятиповерхівку повністю затопило»‎, — пояснив голова Луганської ОВА.



Говорячи про те, що відбувається в області, чиновник зазначив, що ситуація на лінії вогню на Луганщині контролюється Збройними силами України. Атаки окупантів відбиваються, продовжуються важкі бої.



Гайдай зазначив, що резерви, які армія РФ стягує на Луганський напрямок, їм не допомагають.



«Успіх за ЗСУ. Тому росіяни традиційно зривають зло через поразки на мирному населенні: деокуповані села обстрілюються майже цілодобово. Все частіше маємо поранених», — підсумував голова Луганської ОВА.

На окупованій частині Луганщини партизани підірвали залізничне полотно, яким російські сили перевозили техніку та особовий склад. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.



Останнім часом в окупантів регулярно відбуваються вибухи у казармах, на складах із боєприпасами. Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Українські військові виходили на трасу Р-66, що сполучає Сватово та Кремінну на Луганщині, зберігають вогневий контроль над цією дорогою.