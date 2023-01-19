Ситуация с подачей электричества существенно улучшится только в апреле

Первые результаты возобновления энергосистемы после массированных российских ракетных атак украинцы заметят не раньше середины февраля, а существенные — в апреле. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге 19 января.



По его словам, последняя ракетная атака российской армии привела к значительному повреждению энергоблоков тепловых электростанций, трансформаторных подстанций. Восстановление идет, но этот процесс сложно назвать быстрым — понадобятся недели. Первые результаты станут заметны уже в феврале.



«‎Первые результаты восстановления этих энергоблоков мы ощутим в середине февраля — вторая-третья неделя месяца»‎, — уточнил директор Центра исследований энергетики.



Харченко подчеркнул, что в целом дефицит электроэнергии в стране из-за повреждений энергообъектов составляет более 20%. В отдельных регионах, например, в Киевском, дефицит электроэнергии еще выше — примерно 40%.



Эксперт сообщил, что самая сложная ситуация с электроэнергией в Киеве, прифронтовых районах, в Херсонской области и в части Харьковской. Также непростая ситуация в Одесской области.



Харченко считает, что существенные изменения стоит ждать в апреле, когда в Украину будет доставлен большой объем необходимого для восстановления энергосистемы оборудования.



«Дойдут первые волны поставок того тяжелого оборудования, чтобы возобновить энергоснабжение, и в апреле это станет ощутимо‎»‎, — подытожил эксперт.

В результате массированных ракетных обстрелов электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.



Также ракетная атака России привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации электроэнергии.