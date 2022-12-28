Дефицит электроэнергии увеличился: С чем это связано

Дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрелов газовой инфраструктуры в восточном регионе. Об этом сообщает «Укрэнерго».



«В то же время, благодаря относительно теплой погоде, уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления. Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В связи с этим во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», — отметили в компании.

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