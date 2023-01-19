Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні

19 січня 2023, 19:00

Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні

Перші результати відновлення енергосистеми після масованих російських ракетних атак українці помітять не раніше за середину лютого, а суттєві — у квітні. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу 19 січня.

За його словами, остання ракетна атака російської армії спричинила значне пошкодження енергоблоків теплових електростанцій, трансформаторних підстанцій. Відновлення триває, але цей процес важко назвати швидким — знадобляться тижні. Перші результати стануть помітними вже у лютому.

«‎Перші результати відновлення цих енергоблоків ми відчуємо в середині лютого — другий-третій тиждень місяця»‎, — уточнив директор Центру досліджень енергетики.

Харченко наголосив, що загалом дефіцит електроенергії в країні через пошкодження енергооб'єктів становить понад 20%. В окремих регіонах, наприклад, у Київському, дефіцит електроенергії ще вищий — приблизно 40%.

Експерт повідомив, що найскладніша ситуація з електроенергією в Києві, прифронтових районах, Херсонській області та частині Харківської. Також непроста ситуація на Одещині.

Харченко вважає, що істотних змін варто чекати у квітні, коли в Україну буде доставлено великий обсяг необхідного для відновлення енергосистеми обладнання.

«‎Дійдуть перші хвилі поставок того важкого обладнання, щоб відновити енергопостачання, і в квітні це стане відчутно»‎, — підсумував експерт.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни.

Також ракетна атака Росії призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації електроенергії.

Ще за темою

Люди
Олександр Харченко
Організації
Центр досліджень енергетики
Інше
Війна Електропостачання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
Всі новини
21:40
Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури
20:49
Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»
20:02
У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання
19:00
Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
18:03
Шукають дезертирів — Гайдай про закриття Сєвєродонецька росіянами
17:58
Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar
17:57
Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України
16:47
Окупанти вдарили по житловому кварталу в Херсоні: В ОВА показали наслідки
16:24
Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 осіб
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:44
Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
15:21
На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець
15:09
У МЗС України дякують Європарламенту за резолюцію про спецтрибунал для керівництва РФ
Всі новини
ВІДЕО
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама