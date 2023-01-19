Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні

Перші результати відновлення енергосистеми після масованих російських ракетних атак українці помітять не раніше за середину лютого, а суттєві — у квітні. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу 19 січня.



За його словами, остання ракетна атака російської армії спричинила значне пошкодження енергоблоків теплових електростанцій, трансформаторних підстанцій. Відновлення триває, але цей процес важко назвати швидким — знадобляться тижні. Перші результати стануть помітними вже у лютому.

«‎Перші результати відновлення цих енергоблоків ми відчуємо в середині лютого — другий-третій тиждень місяця»‎, — уточнив директор Центру досліджень енергетики.



Харченко наголосив, що загалом дефіцит електроенергії в країні через пошкодження енергооб'єктів становить понад 20%. В окремих регіонах, наприклад, у Київському, дефіцит електроенергії ще вищий — приблизно 40%.



Експерт повідомив, що найскладніша ситуація з електроенергією в Києві, прифронтових районах, Херсонській області та частині Харківської. Також непроста ситуація на Одещині.



Харченко вважає, що істотних змін варто чекати у квітні, коли в Україну буде доставлено великий обсяг необхідного для відновлення енергосистеми обладнання.





«‎Дійдуть перші хвилі поставок того важкого обладнання, щоб відновити енергопостачання, і в квітні це стане відчутно»‎, — підсумував експерт.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни.



Також ракетна атака Росії призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації електроенергії.