Ракетная атака повредила 9 энергетических объектов в Украине

Утренняя ракетная атака России привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.



«То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают электроэнергии, что привело к ограничению производства, прежде всего, атомной генерации», — сказал Галущенко.



По его словам, сейчас последствия ракетного удара фиксируются, ситуация анализируется, чтобы увеличить производство электроэнергии в ближайшие часы.



При этом он отметил, что будет сложная ситуация в Харькове. «Я не хочу называть объекты, в которые произошли попадания, будем пытаться как можно скорее их восстановить», — добавил Галущенко.



Он отметил, что уже не впервые российские войска пытаются бить и по генерации, и по распределяющим объектам, назвав их действия «обычной очередной террористической атакой».



Комментируя сообщение «Укрэнерго» о потере вследствие атаки 50% потребления, он пояснил, что это значит невозможность поставлять электроэнергию к половине потребителей.



«Прошу граждан с пониманием отнестись к аварийным отключениям и заверяю, что мы сделаем все и даже больше, чтобы как можно быстрее восстановиться», — подчеркнул министр.