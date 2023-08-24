Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа

Общество



Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. В автокатастрофе погиб бизнесмен, глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Министр обороны РФ находится в отпуске с субботы, 19 августа, сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Других подтверждений данной информации пока нет.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимира Кротовского. Его обвиняют в «расстреле автомобиль с мирным жителем Мариуполя» в марте 2022 года.



Боевые действия



Два сотрудника «Республиканского центра крови» получили ранения в результате утреннего обстрела Ворошиловского района Донецка. В Кировском в результате обстрела на территории шахты «Комсомолец Донбасса» погиб сотрудник угледобывающего предприятия, ранения различной степени тяжести получили еще трое горняков.



Российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины. Как уточнили в ГУР, это была спецоперация, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.



В Донецке из-за взрыва мины «Лепесток» пострадала мирная жительница.



Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что удар был нанесен по району, где находится комплекс зданий «управления ФСБ РФ по ДНР» на улице Щорса, 62.

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