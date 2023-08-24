Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа

24 августа 2023, 00:09

Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа

Общество

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. В автокатастрофе погиб бизнесмен, глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Министр обороны РФ находится в отпуске с субботы, 19 августа, сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Других подтверждений данной информации пока нет.

Права человека

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимира Кротовского. Его обвиняют в «расстреле автомобиль с мирным жителем Мариуполя» в марте 2022 года.

Боевые действия

Два сотрудника «Республиканского центра крови» получили ранения в результате утреннего обстрела Ворошиловского района Донецка. В Кировском в результате обстрела на территории шахты «Комсомолец Донбасса» погиб сотрудник угледобывающего предприятия, ранения различной степени тяжести получили еще трое горняков.

Российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины. Как уточнили в ГУР, это была спецоперация, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

В Донецке из-за взрыва мины «Лепесток» пострадала мирная жительница.

Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что удар был нанесен по району, где находится комплекс зданий «управления ФСБ РФ по ДНР» на улице Щорса, 62.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа
21:00
Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного
19:13
«ЛНР» отменила линейки в некоторых городах Луганщины
18:07
«ДНР»: Двое медработников ранены при обстреле центра Донецка, погиб горняк в Кировском
15:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
15:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
12:39
Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки
12:34
В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
12:09
Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
08:05
В результате обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, еще четыре ранены
00:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 августа
20:33
«ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного пленного «азовца»
18:03
В Мариуполе в российские школы готовятся принять 14 тысяч детей — советник мэра
15:49
Захватчики размещают живую силу в действующих школах на оккупированных территориях — ЦНС
13:25
«На днях еще увидите». Буданов анонсировал новые удары по войскам РФ в Крыму
11:42
Под Мариуполем заметили увеличение количества российских войск
11:34
«Суд ДНР» приговорил пленного военного ВСУ 22 годам тюрьмы
11:14
«ДНР»: В Старомихайловке в ходе обстрела пострадали два человека
11:03
Военные РФ обстреливали Угледар, Авдеевку и Красногоровку: повреждены дома и инфраструктура
09:47
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали пять человек
все новости
00:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа
23:19
РФ нанесла Украине ущерб 120 млрд гривен, оккупировав Крым
22:47
На терриконе близ оккупированной Горловки военные водрузили флаг Украины
21:46
Смерть Пригожина подтверждают СМИ и его соратники (дополнено)
21:00
Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного
19:55
В России упал самолет Пригожина, есть погибшие
19:13
«ЛНР» отменила линейки в некоторых городах Луганщины
19:00
Зеленский отрицает переброску Сил обороны с востока на юг Украины
18:30
Украина инициировала создание Балто-Черноморского оборонного союза
18:07
«ДНР»: Двое медработников ранены при обстреле центра Донецка, погиб горняк в Кировском
17:34
Рада намерена признать образование, полученное на временно оккупированных территориях
17:15
Россия показала пример другим агрессорам, аннексировав Крым — премьер Молдовы
16:34
Президент Литвы анонсировал передачу Украине пусковых установок NASAMS
16:04
Воевал против ВСУ. Боевика «ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы
15:55
Российский Ми-8 прилетел на одну из авиабаз ВС Украины: причиной стала спецоперация ГУР
15:47
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
15:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
15:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
14:55
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
14:54
Британская The Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов
все новости
ВИДЕО
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ► Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
23 августа, 15:47
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ► На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
23 августа, 14:55
Взрывы в Крыму. Фото: соцсети В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
23 августа, 12:34
Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
23 августа, 12:09
Момент взрыва в Москве. Кадр из видео Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб
23 августа, 08:27
Эвакуация мирных жителей Работино. Фото: Анна Маляр / Telegram Бойцы 47 бригады с боем вошли в Работино
22 августа, 10:36

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама