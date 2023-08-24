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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня

24 серпня 2023, 00:09

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня

Суспільство

 Десятеро людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області. В автокатастрофі загинув бізнесмен, голова приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін.

Міністр оборони РФ перебуває у відпустці з суботи, 19 серпня, повідомив колишній головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов. Інших підтверджень цієї інформації поки що немає.

Права людини

 Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до 22 років колонії суворого режиму навідника кулемета окремої бригади морської піхоти ЗСУ Володимира Кротовського. Його звинувачують у «розстрілі автомобіля з мирним жителем Маріуполя» у березні 2022 року.

Бойові дії

 Двоє співробітників «Республіканського центру крові» отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Ворошилівського району Донецька. У Кіровському внаслідок обстрілу на території шахти «Комсомолець Донбасу» загинув співробітник вуглевидобувного підприємства, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще троє гірників.

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України. Як уточнили в ГУР, це була спецоперація, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ до України. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

У Донецьку через вибух міни «Пелюсток» постраждала мирна мешканка.

Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл. На кадрах, що публікуються очевидцями, видно, що удару було завдано по району, де знаходиться комплекс будівель «управління ФСБ РФ по ДНР» на вулиці Щорса, 62.

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