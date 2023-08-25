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Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 августа

25 августа 2023, 23:00

Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 августа

Политика

Александр Лукашенко заявил, что не давал никаких гарантий безопасности для руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. По его словам, Пригожин никогда не просил у него гарантии безопасности для себя. Он также утверждает, что российский президент Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.

Впервые за долгое время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин встретился с Владимиром Путиным и отчитался о том, что происходит на аннексированной Россией территории. О чем рассказывал и что из отчета правда - рассказываем в этом видео.

Общество

Жители Мариуполя в ожидании постройки нового дома на месте исторического памятника «Дома с часами», опасаются не получить квартиры, которые были уничтожены оккупантами в ходе беспрерывной бомбежки их города. Также они отмечают, что даже если Россия предложит финансовую компенсацию, то она не покроет стоимость квартиры. Кроме того, владельцы квартир в снесенном доме в центре не хотят переселяться в новостройку на окраине города.

Одна из владелиц квартиры позвонила в офис продаж, представившись потенциальным покупателем. Она спросила, что будет, когда хозяева вернутся с документами и выдвинут претензии тем, кто въехал в новый дом. В свою очередь консультантка заверила в «законности» застройки, отметив наличие всех документов и разрешения от города.

Уже больше недели в «буферной зоне» на пограничном пункте «Верхний Ларс» на границе России с Грузией живут шесть граждан Украины. Большинство из них — бывшие заключенные из Херсонской области. Грузинские пограничники не впустили их для проезда транзитом, российские силовики пытаются забрать их обратно в РФ.

В России планируют дополнительно призвать 450 000 человек на захватническую войну против Украины, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Один из лидеров российского отряда «Русич» Ян Петровский, входящий в состав ЧВК «Вагнер», был арестован в Финляндии по запросу Киева. Мужчина подозревается в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях по меньшей мере в период с июня 2014 по август 2015 года.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили о гибели жителя поселка Минеральный под Донецком и жительницы Донецка в ходе обстрела.

По 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ, базирующейся в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму, был нанесен удар. В СБУ заявили о нескольких десятков убитых и раненых оккупантов.

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