Лукашенко заявил, что не обеспечивал безопасность для Пригожина

Александр Лукашенко заявил, что не давал никаких гарантий безопасности для руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство «БелТА».



По его словам, Пригожин никогда не просил у него гарантии безопасности для себя. Он также утверждает, что российский президент Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.



«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — сказал он.



Однако он рассказал, что дважды обсуждал с Пригожиным вопросы его безопасности: во время мятежа ЧВК «Вагнера» и когда тот приезжал в Беларусь вместе с Дмитрием Уткиным.

Тогда он якобы предупредил Пригожина, что тот «погубит людей и сам погибнет».



Лукашенко заметил, что Путин вряд ли причастен к катастрофе бизнес-джета Пригожина. Он сказал, что «не может представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло».