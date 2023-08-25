Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 серпня

Політика



Олександр Лукашенко заявив, що не давав жодних гарантій безпеки для керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. За його словами, Пригожин ніколи не просив у нього гарантії безпеки для себе. Він також стверджує, що російський президент Володимир Путін не причетний до катастрофи літака Пригожина.

Вперше за довгий час голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін зустрівся з Володимиром Путіним і прозвітував про те, що відбувається на анексованій Росією території. Про що він розповідав і що зі звіту правда - розповідаємо у цьому відео .



Суспільство



Жителі Маріуполя в очікуванні будівництва нового будинку на місці історичної пам'ятки «Будинки з годинником», побоюються не отримати квартири, які були знищені окупантами під час безперервної бомбардування їхнього міста. Також вони зазначають, що навіть якщо Росія запропонує фінансову компенсацію, вона не покриє вартість квартири. Крім того, власники квартир у знесеному будинку у центрі не хочуть переселятися у новобудову на околиці міста.



Одна з власниць квартири зателефонувала до офісу продажу, представившись потенційним покупцем. Вона запитала, що буде, коли господарі повернуться з документами та висунуть претензії тим, хто в'їхав до нового будинку. У свою чергу консультантка запевнила у «законності» забудови, наголосивши на наявності всіх документів та дозволу від міста.



Вже більше тижня у «буферній зоні» на прикордонному пункті «Верхній Ларс» на кордоні Росії з Грузією мешкають шестеро громадян України. Більшість із них — колишні ув'язнені з Херсонської області. Грузинські прикордонники не впустили їх для проїзду транзитом, російські силовики намагаються забрати їх у РФ.



У Росії планують додатково призвати 450 тисяч осіб на загарбницьку війну проти України, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.



Один із лідерів російського загону «Русич» Ян Петровський, який входить до складу ПВК «Вагнер», був заарештований у Фінляндії на запит Києва. Чоловік підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Луганській та Донецькій областях щонайменше у період із червня 2014 по серпень 2015 року.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили про загибель мешканця селища Мінеральне під Донецьком та мешканки Донецька під час обстрілу.



По 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ, що базується в селі Перевальське в тимчасово окупованому Криму, було завдано удару. У СБУ заявили про кілька десятків убитих та поранених окупантів.

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