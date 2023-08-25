В ГУР подтвердили удар по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму

По 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ, базирующейся в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму, 25 августа был нанесен удар. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Telegram-канал «Крымский ветер» писал, что в результате удара среди оккупантов было много раненых и их повезли в симферопольский госпиталь на улице Горького. По данным источников канала, двое российских военных погибли и семеро ранены.



Юсов подтвердил информацию о поражении 126-й бригады, отметив, что это был не первый удар по ней.



«Как в последнем интервью заявил [начальник ГУР] генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей», — сказал Юсов.



Утром 25 августа в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В минобороны РФ заявили, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 9 беспилотников самолетного типа, еще 33 — «не достигли цели», поскольку якобы работали средства радиоэлектронной борьбы.