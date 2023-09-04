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Ердоган: Туреччина готова взяти на себе посередництво щодо відновлення «зернової ініціативи»

04 вересня 2023, 17:13

Ердоган: Туреччина готова взяти на себе посередництво щодо відновлення «зернової ініціативи»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара готова взяти на себе посередництво щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи. Про це він розповів під час прес-конференції за результатами зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі.

За його словами, «зернова ініціатива» відіграла важливу роль у тому, щоб запобігти продовольчій кризі.

У той же час президент РФ Володимир Путін заявив, що російська сторона готова повернутися в «зернову угоду», після того, як будуть виконані всі умови Москви.

«Хотів би знову підтвердити нашу принципову позицію: ми будемо готові розглянути можливість реанімувати зернову угоду. І я сьогодні про це ще раз сказав пану президенту (Туреччини)», — зазначив Путін.

За його словами, «зробимо це відразу ж, як тільки будуть повністю виконані всі зафіксовані в ній домовленості про зняття обмежень на експорт російської агропродукції».

При цьому Путін сказав, що Росія має намір організувати постачання одного мільйона тонн зерна в Туреччину для переробки з метою подальшого постачання в найбідніші країни світу.

17 липня Росія в односторонньому порядку вийшла із чорноморської «зернової ініціативи», а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру України.

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори у Чорному морі для торговельних суден, що прямують до українських портів і назад.

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