В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории так называемый «Верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады в/ч А0989 ВСУ Михаил Чистоплясов расстрелял пожилого мирного жителя Мариуполя.



Теперь пленный военный заключен в тюрьму на 22 года.



В оккупационных ведомствах утверждают, что в марте прошлого года военный якобы расстрелял с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича проезжавшего неподалеку на велосипеде 69-летнего мирного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.



Также в «ДНР» утверждают, что Чистоплясов «признал вину и раскаялся в содеянном».

Ранее так называемый «суд» группировки «ДНР» осудил на 29 лет строгого режима двоих пленных военных отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины.



42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.