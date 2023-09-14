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В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

14 сентября 2023, 17:39

В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории так называемый «Верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады в/ч А0989 ВСУ Михаил Чистоплясов расстрелял пожилого мирного жителя Мариуполя.

Теперь пленный военный заключен в тюрьму на 22 года.

В оккупационных ведомствах утверждают, что в марте прошлого года военный якобы расстрелял с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича проезжавшего неподалеку на велосипеде 69-летнего мирного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Также в «ДНР» утверждают, что Чистоплясов «признал вину и раскаялся в содеянном».

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Ранее так называемый «суд» группировки «ДНР» осудил на 29 лет строгого режима двоих пленных военных отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины. 

42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

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