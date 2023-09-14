У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого

На окупованій території так званий «Верховний суд ДНР» виніс незаконний вирок ще одному українському військовослужбовцю. Нібито військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади в/ч А0989 ЗСУ Михайло Чистоплясов розстріляв літнього мирного жителя Маріуполя.



Тепер полонений військовий ув'язнений на 22 роки.



В окупаційних відомствах стверджують, що минулого березня військовий нібито розстріляв з території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча 69-річного мирного жителя, який проїжджав неподалік велосипедом. Від поранень потерпілий помер на місці.



Також у «ДНР» стверджують, що Чистоплясов «визнав вину і покаявся у скоєному».

Раніше так званий суд угрупування ДНР засудив на 29 років суворого режиму двох полонених військових окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії України.



42-річного звукометриста-радіотелефоніста 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Ігоря Тарана так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.