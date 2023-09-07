«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок

Группировка «ДНР» вынесла незаконный «судебный приговор» пленному украинскому военнослужащему.



Олега Лукьяненко обвинили в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве. Якобы в марте 2022 года на боевом дежурстве в квартирах жилого дома на улице Азовстальской в Мариуполе убил трех местных жителей. Одного мужчину он якобы убил из-за того, что решил, что мирный житель поддерживает действия российского армии. Еще двоих мирных жителей безоружных мужчину и женщину — якобы по приказу военнослужащего с позывным «Марат».



«В ходе следствия Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела», — утверждают в оккупационных силовых структурах «ДНР».



Лукьяненко лишили свободы на пожизненный срок с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил пленного военнослужащего ВСУ Максима Овчаренко к 22 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.