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Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 сентября

26 сентября 2023, 22:58

Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 сентября

Общество

В Минобороны России отрицают гибель командующего Черноморским флотом Виктор Соколов. Ведомство распространило снимки заседания коллегии, в которой, как утверждается, принимает участие Соколов.

Во временно оккупированном Мариуполе российского активиста и политика Николая Ишкова ударили ломом по голове.

Оккупанты собираются вывезти население Никитовского района Горловки в Российскую Федерацию. По данным Центра сопротивления, на место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных.

Часов Яр - город, который находится западнее Бахмута, практически разбит армией РФ. Целых домов там почти не осталось. Как и в других населенных пунктах на линии фронта, там нет воды, газа и электричества. Люди выживают за счет волонтеров, которые привозят продукты и воду. В Часов Яре до сих пор остается около тысячи мирных жителей. Более того, некоторые выехавшие возвращаются назад. Репортаж наших журналистов из города.

Права человека

На оккупированной территории так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 2-го отделения зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярослав Бучковський застрелил двух жителей Мариуполя. Теперь пленный военный заключен в колонию строгого режима на 25 лет.

Боевые действия

ВСУ нанесла удар в район Донецкого металлургического завода в Ленинском районе, где находился командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По словам боевика, было «два прилета» из РСЗО HIMARS.

«В очередной раз приходится менять место дислокации», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ, в результате чего без света осталось семь населенных пунктов.

Стали известны подробности удара по складу боеприпасов в захваченном армией РФ Сорокино Луганской области 25 сентября. Так, погибли двое военнослужащих, еще трое военных и трое мирных граждан были ранены. Удар пришелся по складу ракетно-артиллерийского вооружения второго армейского корпуса группировки «ЛНР».

В результате удара ракетой HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном погибли восемь российских офицеров, еще семь ранены.

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