Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня

Суспільство



У Міноборони Росії заперечують загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Відомство розповсюдило знімки засідання колегії, у якій, як стверджується, бере участь Соколов.



У тимчасово окупованому Маріуполі російського активіста та політика Миколу Ішкова вдарили ломом по голові.



Окупанти збираються вивезти населення Микитівського району Горлівки до Російської Федерації. За даними Центру опору, на місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових.



Часів Яр - місто, яке знаходиться на захід від Бахмута, практично розбите армією РФ. Цілих будинків там майже не лишилося. Як і в інших населених пунктах на лінії фронту, немає води, газу та електрики. Люди виживають завдяки волонтерам, які привозять продукти та воду. У Часовому Яру досі залишається близько тисячі мирних жителів. Більше того, деякі повертаються назад. Репортаж наших журналістів із міста.



Права людини



На окупованій території так званий «верховний суд ДНР» виніс незаконний вирок ще одному українському військовослужбовцю. Начебто військовослужбовець 2-го відділення зенітно-ракетного взводу Нацгвардії України Ярослав Бучковський застрелив двох мешканців Маріуполя. Тепер полонений військовий ув'язнений у колонію суворого режиму на 25 років.



Бойові дії



ЗСУ завдала удару в район Донецького металургійного заводу в Ленінському районі, де знаходився командир батальйону «Схід» Олександр Ходаковський. За словами бойовика, було «два прильоти» з РСЗВ HIMARS.



«Вкотре доводиться міняти місце дислокації», — написав Ходаковський у своєму телеграм-каналі.



Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області РФ, внаслідок чого без світла залишилося сім населених пунктів.



Стали відомі подробиці удару по складі боєприпасів у захопленому армією РФ Сорокіно Луганської області 25 вересня. Так, загинули двоє військовослужбовців, ще троє військових та троє мирних громадян було поранено. Удар припав за склад ракетно-артилерійського озброєння другого армійського корпусу угруповання «ЛНР».



Внаслідок удару ракетою HIMARS по штабу окупантів під Херсоном загинули вісім російських офіцерів, ще семеро поранені.



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