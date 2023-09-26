В оккупированном Мариуполе напали на российского политика

В Мариуполе ударили ломом по голове российского политика и активиста. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе российского активиста и политика Николая Ишкова ударили ломом по голове. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольском городском совете.



«Николай Ишков на себе почувствовал отношение мариупольцев к российским оккупантам. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь, где его встретили не с «хлебом и солью», а ударом ломом по голове», — говорится в сообщении.



Отмечется, что Ишков попал в больницу с сотрясением мозга, при этом, нападавшие не задержаны. В свою очередь, политик сказал, что на него напали местные жители Мариуполя, которые ждут деоккупации.



Николай Ишков в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии «Справедливая Россия», однако снял свою кандидатуру. Переквалифицировался в активиста и ездит по оккупированным территориям.



Напомним, неподалеку оккупированного Мариуполя российские военнослужащие продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций.