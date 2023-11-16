Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 ноября

Общество



Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что из укрытия местного коксохимического завода удалось эвакуировать двух человек. В укрытии все еще остаются 15 человек, которые пока не готовы эвакуироваться. На данный момент в городе, несмотря на массовые обстрелы, остаются чуть больше 1400 людей.



На оккупированной территории Луганской области россияне блокируют местным жителям VPN, чтобы они не имели связи с Украиной. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, оккупанты на прошлой неделе заблокировали 50 VPN.



Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр, возглавляемый «экс-министром иностранных дел «ДНР». Ячейки его преступной группировки действовали в РФ, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения, повреждены девять жилых домов, а также объект гражданской инфраструктуры.



Тупиковая ситуация с полномасштабной войной в Украине может продлиться еще год и связано это с рядом факторов. Такое мнение выражено в публикации американского издания Time от 16 ноября.



Склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия сгорел на территории войсковой части в Котлубани Волгоградской области в результате атаки БПЛА.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.