Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада

Суспільство



Голова Авдіївської ГВА Віталій Барабаш повідомив , що з укриття місцевого коксохімічного заводу вдалося евакуювати двох людей. В укритті все ще залишаються 15 людей, які поки що не готові евакуюватися. На даний момент у місті, незважаючи на масові обстріли, залишаються трохи більше 1400 людей.



На окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN, щоб вони не мали зв'язку з Україною. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, окупанти минулого тижня заблокували 50 VPN.



Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, який очолює «екс-міністр закордонних справ «ДНР». Осередки його злочинного угруповання діяли в РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у деяких інших регіонах України з серпня 2022 по листопад 2023 року.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення, пошкоджено дев'ять житлових будинків, а також об'єкт цивільної інфраструктури.



Ситуація з повномасштабною війною в Україні може тривати ще рік і пов'язано це з низкою чинників. Така думка висловлена у публікації американського видання Time від 16 листопада.



Склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї згорів на території військової частини у Котлубані Волгоградської області внаслідок атаки БПЛА.

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