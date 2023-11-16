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Неопределенная ситуация на фронте может затянуться еще на год — Time

16 ноября 2023, 16:20

Неопределенная ситуация на фронте может затянуться еще на год — Time

Тупиковая ситуация с полномасштабной войной в Украине может продлиться еще год и связано это с рядом факторов. Такое мнение выражено в публикации американского издания Time от 16 ноября.

Отмечается, что бойцам ВСУ в ходе контрнаступления якобы не удалось добиться колоссальных успехов, а это может лишь усилить опасения со стороны западных союзников.

Российские контратаки тоже не привели к значительным успехам, однако они продолжают укреплять линию оборону, что не дает украинским защитникам продвинуться вперед и вернуть контроль над своими регионами. Кремль продолжает временно контролировать 18% территорий.

Также автор Йен Бреммер отмечает, что России удалось расширить масштабы своих ракетных ударов и увеличить производство вооружения внутри страны. Это произошло при помощи Северной Кореи и Ирана, которые снабжают противника БПЛА и боеприпасами.

«Путин также может радоваться последствиям войны Израиля с ХАМАС. США и Европа сильно отвлечены кровавой бойней в секторе Газа, которая раздирает их внутреннюю политику. Западная помощь, которая могла бы пойти на Украину, теперь распределяется между поддержкой Израиля и гуманитарной помощью палестинскому гражданскому населению», — говорится в публикации.

Более того, Кремль может усилить пропаганду о том, что США якобы руководят лицемеры, которые заявляют о защите прав человека в Украине, но в то же время «одобряют нападение Израиля» на граждан Палестины, которые не могут эвакуироваться.

Говорится также о помощи Вашингтона Киеву. В материале отмечено, что Конгресс все же может одобрить финансирование на 60 миллиардов для Украины, которые запросил Джо Байден, однако существует большая неопределенность в том, чего ожидать в будущем.

«Западные лидеры предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о том, что время не на стороне его страны», — говорится в публикации.

Попытки якобы подтолкнуть Украину начать мирные переговоры также ни к чему не приводят. Киев не пойдет на сделку без полной территориальной целостности, ведь было потеряно колоссальное количество людей, которые сражались за справедливость. Журналист считает, что Запад может предложить Украине профинансировать полное восстановление страны за счет активов РФ и принять государство в ЕС и НАТО, чтобы все же начать диалог с Кремлем. Для принятия таких решений может быть использован саммит Альянса летом следующего года. До этого времени США также отправят современное вооружение бойцам ВСУ, однако и здесь есть нюанс.

«Но что произойдет, если Дональд Трамп победит в Белом доме? Что это будет означать для обязательств НАТО — или для будущего самой НАТО? Никто не может ответить на эти вопросы с уверенностью», — пишет автор.

В Time отдельно сделали выводы, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы пойти на уступки, поэтому вероятнее всего продолжит набирать в армию людей, чтобы тянуть время дальше.

Он хочет увидеть, какой будет поддержка Запада для Украины в 2024 году и что изменят выборы в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Владимир Зеленский тоже не намерен начинать диалог с противником, пишет автор, ведь это будет воспринято в Кремле слабостью. В связи с этим и был сделан вывод, что патовая ситуация в Украине может затянуться еще на год.

Напомним, Соединенные Штаты выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для Украины. Эти системы ПВО передадут Вооруженным силам Украины в рамках американской военной помощи. Правительство США заплатило за эти зенитные установки 118 миллионов долларов.

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