Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 ноября

Общество



Ночью с 26 на 27 ноября в Донецкой области наблюдались ливневые дожди и сильный ветер. На утро на оккупированной части области без света остались более 500 тысяч абонентов. В Луганской области сильный ветер привел к отключению электричества в ряде населенных пунктов, в общей сложности без света находятся почти 24 тысяч абонентов.



В Новоазовском районе на оккупированной Россией территории Донецкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Район полностью обесточен, в четырех населенных пунктах есть подтопления. Части жителей эвакуирована.



Из-за непогоды в Крыму подтоплены жилые дома, проводилась эвакуация людей и отключения электричества. В Евпатории пострадали 7 человек, 2 из них в состоянии средней тяжести госпитализированы. По состоянию на утро понедельника, в Крыму остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Из-за непогоды погибли около 800 обитателей севастопольского музея-аквариума.



Во временно оккупированном Мариуполе в течение нескольких дней убили шестерых российских захватчиков. Двух оккупантов, в том числе одного офицера, застрелили на улицах оккупированного города. Им стреляли в затылок. Еще четырех военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрелов ранения получили два жителя Первомайска.



Оккупационные войска России начали штурмовать Авдеевку еще по двум направлениям - со стороны Донецка, через Спартак, и промзона. По словам главы городской военной администрации Виталия Барабаш, в направлении Коксохима россияне пытаются проводить штурмовые действия, но территория завода контролируется ВСУ.

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