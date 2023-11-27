В Мариуполе за несколько дней убили шестерых оккупантов — горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе в течение нескольких дней убили шестерых российских захватчиков. Об этом сообщила сегодня, 27 ноября, пресс-служба горсовета.

По данным росСМИ, двух оккупантов, в том числе одного офицера, застрелили на улицах оккупированного города. Им стреляли в затылок. Еще четырех военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя.

«Их зарезали, перед смертью все погибшие употребляли алкоголь. Рядом с телами нашли портрет Путина. На нем кровью одного из убитых было написано: «Уходите!». Российские пропагандисты предполагают, что в Мариуполе действует новая группа партизан», — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе 10 ноября взорвался автомобиль местного «полицейского».