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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 листопада

27 листопада 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 листопада

Суспільство

 Вночі з 26 на 27 листопада на Донеччині спостерігалися зливи та сильний вітер. На ранок на окупованій частині області без світла залишилося понад 500 тисяч абонентів. У Луганській області сильний вітер призвів до відключення електрики у низці населених пунктів, загалом без світла перебувають майже 24 тисячі абонентів.

У Новоазовському районі на окупованій Росією території Донецької області оголошено режим надзвичайної ситуації через негоду. Район повністю знеструмлений, у чотирьох населених пунктах є підтоплення. Частина мешканців евакуйована.

Через негоду у Криму підтоплено житлові будинки, проводилася евакуація людей та відключення електрики. В Євпаторії постраждали 7 людей, 2 з них у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Станом на ранок понеділка, у Криму залишаються підтоплені 93 житлові будинки, 100 гостьових будинків та підвали двох багатоквартирних будинків у Євпаторії та Сакському районі. Через негоду загинули близько 800 мешканців севастопольського музею-акваріума.

У тимчасово окупованому Маріуполі протягом кількох днів убили шістьох російських загарбників. Двох окупантів, зокрема одного офіцера, застрелили на вулицях окупованого міста. Їм стріляли в потилицю. Ще чотирьох військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя.

Бойові дії

В угрупованні «ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення отримали двоє мешканців Первомайська.

Окупаційні війська Росії почали штурмувати Авдіївку ще за двома напрямками - з боку Донецька через Спартак і промзона. За словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, у напрямку Коксохіма росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ.

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