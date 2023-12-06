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Проблема с водой в Донецке не решается

06 декабря 2023, 10:30

Проблема с водой в Донецке не решается

Почти два года жители отдельных кварталов Ленинского района Донецка живут без водоснабжения. Им организовали подвоз воды. Подконтрольные группировке «ДНР» СМИ сообщают, что Москва передала для этого специальные машины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за боевых действий и остановки работы канала «Северский Донец-Донбасс» ситуация с водой тяжелая во всем Донецке.

При этом местные оккупационные власти продолжают обещать, что скоро ситуация стабилизируется и вода будет в каждом доме.
 
«Подвоз воды осуществляется уже в течение двух лет. То есть воды из крана попросту нет. В Донецке вообще существует такая проблема, что может быть, например, в одном микрорайоне в одном доме есть вода, а в другом нет», — отмечает шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев.

Жители практически всех районов Донецка жалуются на отсутствие воды и отопления. Судя по сообщениям, больше всего проблем с водоснабжением сейчас в Калининском районе.

Там воду подают раз в два дня, а из-за низкого давления на верхние этажи многоквартирных домов она не доходит. Правозащитники говорят, что качество воды, которую нерегулярно получают дончане, тоже оставляет желать лучшего.

«Воду, если дают — она болотистая, отдает болотистым запахом. Зафиксированы инфекционные эпидемии, лечиться невозможно, а если невозможно, то очень дорого», — объясняет Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности.

К примеру по словам местного жителя, на ул. Университетская, 108 дом уже 15 дней без воды. Отопление было четыре дня за все это время, а сейчас без отопления и без воды, потому что где-то порыв, в каком-то подъезде.

«Приехали, перекрыли воду и сказали, что людей у нас нет и чинить некому», — добавляет один из обитателей пятиэтажки.

Проблема водоснабжения Донецка — комплексная. Очень сильно влияет кадровый голод на коммунальных предприятиях. Порывы и аварийные ситуации банально некому ликвидировать.

«В некоторых районах города есть улицы, микрорайоны, в которых до сих пор еще не включили отопление. Руководители этих коммунальных предприятий говорят, что просто некому запускать — нет слесарей, мастеров, которые должны прийти, запустить эту систему, потому что они или выехали, или их мобилизовали. Зачастую еще никто не хочет идти в этот сектор, даже те мужчины, что есть, потому что зарплаты там низкие по сравнению с общероссийским», — уточняет шеф-редактор сайта «Новости Донбасса».

У оккупационных властей нет ресурса, а может желания и времени на то, чтобы ремонтировать старые сети и оборудование. Доходит до смешного, якобы пока не было воды — не было и аварий.

Пока Россия занята войной с Украиной, у нее нет средств, чтобы систематически улучшать системы или обновлять качество всей сети и труб. Поэтому прорывы происходят регулярно.

В конце лета подконтрольной группировке «ДНР» СМИ писали, что в тестовом режиме запущен дополнительный водовод, который позволит увеличить количество подачи воды в Кировский и Ленинский районы Донецка — от Шевченковского подземного источника и водозабора «Кипучая Криница» до водопроводного узла «Южный».

А к середине осени якобы было уже отремонтировано восемь тысяч метров труб в Донецке. А что касается распиаренного водовода «Дон-канал Северский Донец-Донбасс», то, очевидно, его роль в решении проблемы была слишком переоценена.

«Когда они начинали строить, это все подавалось оккупационными властями, что лучше станет. Запуск произошел в апреле-мае этого года. Постепенно Пушилин начал говорить, что всех проблем не решит, что просто будет вода идти чаще по графику, например, раз в день, а не раз в три дня», — заключил шеф-редактор сайта «Новости Донбасса» Богдан Каркачев.

Но для того, чтобы решить проблему с водой в Донецке необходима капитальная реконструкция Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Еще 28 августа стало ясно, что проблемы с подачей воды на оккупированной РФ территории Донецкой области по-прежнему остаются.

Позже, в середине сентября, захваченные Россией Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая были переведены на ежедневную подачу воды в тестовом режиме. Но уже в начале ноября появились сообщения, что из-за ремонтных работ подача воды в четыре района Донецка будет прекращена с 7 по 9 ноября. 

К тому же в захваченных городах Донецкой области начали взимать плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, хотя краны во многих домах оставались по-прежнему пусты. Напомним, ситуация в Мариуполе не многим лучше, так как писали ранее, во многих домах отсутствует водо и электроснабжение. 

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