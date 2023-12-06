Проблема з водою у Донецьку не вирішується

Майже два роки мешканці окремих кварталів Ленінського району Донецька мешкають без водопостачання. Їм організували підвіз води. Підконтрольні угрупованню «ДНР» ЗМІ повідомляють, що Москва передала для цього спеціальні машини.



З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через бойові дії та зупинення роботи каналу «Сіверський Донець-Донбас» ситуація з водою важка у всьому Донецьку.



При цьому місцева окупаційна влада продовжує обіцяти, що незабаром ситуація стабілізується і вода буде в кожному будинку.



«Підвезення води здійснюється вже протягом двох років. Тобто води із крана просто немає. У Донецьку взагалі існує така проблема, що, можливо, наприклад, в одному мікрорайоні в одному будинку є вода, а в іншому немає», — зазначає шеф-редактор сайту «Новини Донбасу» Богдан Каркачов.



Жителі практично всіх районів Донецька скаржаться на відсутність води та опалення. Судячи з повідомлень, найбільше проблем із водопостачанням зараз у Калінінському районі.



Там воду подають раз на два дні, а через низький тиск на верхні поверхи багатоквартирних будинків вона не доходить. Правозахисники кажуть, що якість води, яку нерегулярно отримують донеччани, теж залишає бажати кращого.



«Воду, якщо дають – вона болотиста, віддає болотистим запахом. Зафіксовано інфекційні епідемії, лікуватися неможливо, а якщо можливо, то дуже дорого», — пояснює Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.



Наприклад, за словами місцевого жителя, на вул. Університетська, 108 будинок уже 15 днів без води. Опалення було чотири дні за весь цей час, а зараз без опалення та без води, бо десь порив, у якомусь під'їзді.



«Приїхали, перекрили воду і сказали, що людей у нас немає і лагодити нікому», — додає один із мешканців п'ятиповерхівки.



Проблема водопостачання Донецька – комплексна. Дуже сильно впливає кадровий голод на комунальних підприємствах. Пориви та аварійні ситуації банально нема кому ліквідувати.



«У деяких районах міста є вулиці, мікрорайони, де досі ще не увімкнули опалення. Керівники цих комунальних підприємств кажуть, що просто нема кому запускати — немає слюсарів, майстрів, які мають прийти, запустити цю систему, бо вони чи виїхали, чи їх мобілізували. Найчастіше ще ніхто не хоче йти до цього сектору, навіть ті чоловіки, що є, тому що зарплати там низькі порівняно із загальноросійським», — уточнює шеф-редактор сайту «Новин Донбасу».



Окупаційна влада не має ресурсу, а може бажання і часу на те, щоб ремонтувати старі мережі та обладнання. Доходить до смішного, нібито поки не було води — не було й аварій.



Наразі Росія зайнята війною з Україною, вона не має коштів, щоб систематично покращувати системи або оновлювати якість усієї мережі та труб. Тож прориви відбуваються регулярно.



Наприкінці літа підконтрольні угрупованню «ДНР» ЗМІ писали, що у тестовому режимі запущено додатковий водовід, який дозволить збільшити кількість подачі води до Кіровського та Ленінського районів Донецька — від Шевченківського підземного джерела та водозабору «Кипуча Криниця» до водопровідного вузла «Південний».



А до середини осені нібито вже було відремонтовано вісім тисяч метрів труб у Донецьку. А щодо розпіареного водоводу «Дон-канал Сіверський Донець-Донбас», то, очевидно, його роль у розв'язанні проблеми була надто переоцінена.



«Коли вони починали будувати, це все подавалося окупаційною владою, що краще стане. Запуск відбувся у квітні-травні цього року. Поступово Пушилін почав говорити, що всіх проблем не вирішить, що просто вода йтиме частіше за графіком, наприклад, раз на день, а не раз на три дні», — сказав шеф-редактор сайту «Новини Донбасу» Богдан Каркачов.



Але для того, щоб розв'язати проблему з водою в Донецьку, потрібна капітальна реконструкція Верхньокальміуської фільтрувальної станції. Ще 28 серпня стало зрозуміло, що проблеми з подачею води на окупованій РФ території Донецької області, як і раніше, залишаються.



Пізніше, у середині вересня, захоплені Росією Донецьк, Макіївка, Горлівка та Ясинувата були переведені на щоденну подачу води у тестовому режимі. Але вже на початку листопада з'явилися повідомлення, що через ремонтні роботи подачу води в чотири райони Донецька буде припинено з 7 по 9 листопада.



До того ж у захоплених містах Донецької області почали стягувати плату за послуги холодного водопостачання та водовідведення, хоча крани у багатьох будинках залишалися пустими. Нагадаємо, ситуація в Маріуполі не набагато краща, оскільки як писали раніше, у багатьох будинках відсутня водо та електропостачання.