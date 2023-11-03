В четырех районах Донецка с 7 по 9 ноября не будет воды

Из-за ремонтных работ подача воды в четыре района Донецка будет прекращена с 7 по 9 ноября. Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.



«В связи с аварийными ситуациями на водоводе и проведением ремонтных работ будет прекращена подача воды потребителям в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском районах города», — отметил Кулемзин.



Он добавил, что воды там не будет С 7 по 9 ноября. Ранее, захваченные Россией Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая были переведены на ежедневную подачу воды в тестовом режиме.