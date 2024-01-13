В Покровском районе возобновили газоснабжение в 40 домах

После ракетного удара по Покровскому району Донецкой области, специалисты «Донецкоблгаза» возобновили газоснабжение 22 домов в Покровске и 18 домов в Ровном, информирует Донецкая ОВА.
«Более 200 метров газопровода были повреждены после вражеской атаки 6 января. Над ликвидацией последствий работали 3 бригады "Донецкоблгаза"», — говорится в сообщении.
В результате – доступ к газу снова имеют 50 семей. Напомним, 6 января войска РФ ударили ракетами по Покровску и находящемуся рядом селу Ровное.
Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате удара. Еще 10 человек были ранены.
Также «Новости Донбасса» писали, что в результате удара по Покровску погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.
8 января в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Найдено более 100 фрагментов человеческих тел.
Позже полиция Донецкой области смогла идентифицировать семь погибших. По предварительным данным, город Покровск и село Ровное войска РФ атаковали баллистическими ракетами типа «Искандер».
Кроме того в сети опубликовали видео удара российских оккупантов по больнице в Покровске.