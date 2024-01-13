У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках

Після ракетного удару по Покровському району Донецької області фахівці «Донецькоблгазу» відновили газопостачання 22 будинків у Покровську та 18 будинків у Рівному, інформує Донецька ОВА.
«Понад 200 метрів газопроводу було пошкоджено після ворожої атаки 6 січня. Над ліквідацією наслідків працювали 3 бригади "Донецькоблгазу"», - йдеться у повідомленні.
У результаті доступ до газу знову мають 50 сімей. Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили ракетами по Покровську і селу Рівне, що знаходиться поруч.
Попередньо 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок удару. Ще 10 людей було поранено.
Також «Новини Донбасу» писали, що внаслідок удару по Покровську загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.
8 січня у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.
Пізніше поліція Донецької області змогла ідентифікувати сімох загиблих. За попередніми даними, місто Покровськ та село Рівне війська РФ атакували балістичними ракетами типу «Іскандер».
Крім того, в мережі опублікували відео удару російських окупантів по лікарні в Покровську.