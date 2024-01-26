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Крушение Ил-76: Путин выступил с обвинением в адрес Украины

26 января 2024, 18:20

Крушение Ил-76: Путин выступил с обвинением в адрес Украины

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76. На встрече со студентами-участниками так называемой «СВО» Путин заявил, что по самолету был нанесен удар либо американскими, либо французскими системами.

По его словам, результаты экспертиз по катастрофе будут через пару-тройку дней, но уже точно российская сторона уверена, что самолет сбила Украина со своей территории.

Также Путин указал на фрагменты тел, обнаруженные на месте крушения. На них были татуировки, которые наносят якобы исключительно военнослужащие «Азова».

Российский президент утверждает, что Киев знал, что российский Ил-76 везет украинских военнопленных к месту обмена.

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24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом Минобороны России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

После крушения российская сторона показала кадры, на которых видно, что на уцелевшем фрагменте самолета есть отверстия, характерные для поражения ракетой комплекса ПВО. Также кадры работы ПВО в том районе выкладывали очевидцы.

Россия обвинила Украину в сбитии самолета.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Но заявление о том, что в самолете находились украинские пленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.

На видео СК показаны документы трех граждан Украины. «Новости Донбасса» нашли этих людей в списках телеграм-канала, который собирает информацию об украинских военнопленных:

Также эти трое людей были в списке, который публиковала российская пропагандистка Маргарита Симоньян после крушения Ил-76.

Кроме того, «Новости Донбасса» нашли Евгения Гальцева и Дмитрия Крячко в списке военнопленных, который публиковала российский омбудсмен татьяна Москалькова. Также военнопленного Гальцева показывали на пропагандистском видео, снятом в российской колонии.

Ранее СК РФ опубликовал видео с места падения Ил-76, на котором показаны останки человеческих тел.

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