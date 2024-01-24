Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українські військові та розвідка відреагували на заяви РФ про збитий Іл-76

24 січня 2024, 17:59

Українські військові та розвідка відреагували на заяви РФ про збитий Іл-76

Україна на цей час не має у своєму розпорядженні вірогідної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту збитого літака Іл-76 у Білгородській області РФ. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

 У повідомленні йдеться, що Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених. Відомо, що доставлення полонених здійснюється як авіаційним, так і залізничним та автомобільним транспортом.

ГУР наголошує, що Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Зазначається, що російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці.

«Безпеку наших захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона. Водночас українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у певний період часу, як неодноразово робилося в минулому», — наголошується в повідомленні.

«Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому випадку повинна обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну», — підкреслили у відомстві.

Це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених.

«Виходячи з цього, може йтися про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави», — дійшли висновку в ГУР.

 У ЗСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого літака Іл-76, пише видання NV, посилаючись на свої джерела.

 Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут. Ми впевнені, що полонених там не було», — сказав співрозмовник видання у Повітряних силах.

Представник Пентагону заявив виданню «РИА Новост», що не може надати коментар щодо аварії Іл-76, і перенаправив до Міноборони України.

У Генеральному штабі ЗСУ також зробили заяву у контексті злиття Іл-76.

«Для зменшення саме ракетної загрози на Харківському напрямку, ЗСУ не лише контролюють повітряний простір, а й докладно відстежують точки запусків ракет та логістику їхнього постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів безпосередньо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували на аеродром Білгорода», — повідомили у Генштабі.

Збройні Сили України наголосили, що й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, а також контролюватимуть повітряний простір для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 знаходилися 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння в РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених. 

ТЕГИ

Інше
Іл-76

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:05
У захопленому Старобільську проводять інтернет лише власникам паспортів РФ
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
12:45
У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації
11:59
Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
13:59
В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19
12:36
В окупованих Донецьку та Ясинуватій внаслідок обстрілів є жертви
усі новини
19:55
Збитий Іл-76 має пошкодження, характерні для ракет ППО
19:08
Уряд ще не подав у Верховну Раду новий проєкт закону про мобілізацію
18:59
Наслідки обстрілу Гірника на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених
18:44
Покровськ: мешканці старостинських округів отримують медичні послуги від мобільних бригад IRC
17:59
Українські військові та розвідка відреагували на заяви РФ про збитий Іл-76
16:58
На окупованих територіях не працює низка підприємств: причина
16:45
Покровськ залишився без води
16:36
Колишній військовополонений вважає заяву РФ про перевезених на збитому Іл-76 неправдою
16:34
Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених
16:21
На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей
16:05
Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені
15:42
Євросоюз навряд чи погодиться конфіскувати заморожені російські активи — Reuters
15:25
На Дніпропетровщині збили дві ракети Х-59
15:03
Число жертв внаслідок обстрілів Харкова збільшилося
14:55
Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС
14:43
У Павлограді через атаку РФ 23 січня загинула уродженка Луганської області
14:20
Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова
14:05
У захопленому Старобільську проводять інтернет лише власникам паспортів РФ
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
13:15
Координаційний штаб закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації про аварію літака в РФ
усі новини
ВІДЕО
Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених
24 січня, 16:34
РФ завдала удару по херсонській лікарні. Фото: кадр із відео Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені
24 січня, 16:05
Рятувальники продовжують роботи у Харкові. Фото: ДСНС Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова
24 січня, 14:20
Впав Іл-76 у Білгородській області. Фото: кадр із відео У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76
24 січня, 11:27
У Челябінській області сталася пожежа на фабриці. Фото: Telegram-канал Головні новини Челябінська та області У Челябінській області спалахнула пожежа на фабриці: все згоріло вщент
24 січня, 11:08
Російські військові вели обстріл з автовежі у житловому кварталі на Донбасі. Скріншот відео Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
24 січня, 09:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама