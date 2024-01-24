Українські військові та розвідка відреагували на заяви РФ про збитий Іл-76

Україна на цей час не має у своєму розпорядженні вірогідної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту збитого літака Іл-76 у Білгородській області РФ. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



У повідомленні йдеться, що Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених. Відомо, що доставлення полонених здійснюється як авіаційним, так і залізничним та автомобільним транспортом.



ГУР наголошує, що Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Зазначається, що російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці.



«Безпеку наших захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона. Водночас українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у певний період часу, як неодноразово робилося в минулому», — наголошується в повідомленні.



«Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому випадку повинна обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну», — підкреслили у відомстві.



Це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених.



«Виходячи з цього, може йтися про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави», — дійшли висновку в ГУР.



У ЗСУ впевнені, що українських військовополонених не було на борту збитого літака Іл-76, пише видання NV, посилаючись на свої джерела.



Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут. Ми впевнені, що полонених там не було», — сказав співрозмовник видання у Повітряних силах.



Представник Пентагону заявив виданню «РИА Новост», що не може надати коментар щодо аварії Іл-76, і перенаправив до Міноборони України.



У Генеральному штабі ЗСУ також зробили заяву у контексті злиття Іл-76.



«Для зменшення саме ракетної загрози на Харківському напрямку, ЗСУ не лише контролюють повітряний простір, а й докладно відстежують точки запусків ракет та логістику їхнього постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів безпосередньо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували на аеродром Білгорода», — повідомили у Генштабі.



Збройні Сили України наголосили, що й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, а також контролюватимуть повітряний простір для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.



Раніше Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 знаходилися 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння в РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених.